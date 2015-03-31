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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 03:43 BJT

纽约期市：原糖跌至2009年低位，可可期货挫至八周低点

路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至逾六年最低，因供应充裕继续打压原糖价格，可可期货下滑至八周低位，因西非中期作物开始前，当地天气良好。

今日是两份新推出的欧元计价可可合约的第二个交易日，成交仍然清淡。

阿拉比卡咖啡期货走高，上日因技术压力而下跌超过4%。但阿拉比卡咖啡期货在第一季下跌20%，为2000年第四季来表现最差的一季。

ICE原糖期货在早盘下跌至每磅11.91美分，为2009年1月来最低水平，之后收跌0.06美分，或0.5%，报11.93美分。

Sucden Financial高级交易商Nick Penney称，美元走强也令期糖价格受压。

5月白糖合约 收低2.10美元，或0.6%，报每吨355.40美元。

可可交易员表示，西非种植地区天气良好，预示将有利中期作物生长，限制了可可期货价格的表现。

纽约5月可可期货 收涨4美元，或0.1%，报每吨2,699美元。伦敦5月可可期货 收跌2英镑，或0.1%，报每吨1,901英镑。

5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.55美分，或0.4%，报每磅1.3290美元，但连续第七个月下跌。5月罗布斯塔咖啡期货 收高7美元，或0.4%，报每吨1,729美元。(完)

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