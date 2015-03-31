纽约期市：原糖跌至2009年低位，可可期货挫至八周低点

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至逾六年最低，因供应充裕继续打压原糖价格，可可期货下滑至八周低位，因西非中期作物开始前，当地天气良好。
今日是两份新推出的欧元计价可可合约的第二个交易日，成交仍然清淡。
阿拉比卡咖啡期货走高，上日因技术压力而下跌超过4%。但阿拉比卡咖啡期货在第一季下跌20%，为2000年第四季来表现最差的一季。
ICE原糖期货在早盘下跌至每磅11.91美分，为2009年1月来最低水平，之后收跌0.06美分，或0.5%，报11.93美分。
Sucden Financial高级交易商Nick Penney称，美元走强也令期糖价格受压。
5月白糖合约 收低2.10美元，或0.6%，报每吨355.40美元。
可可交易员表示，西非种植地区天气良好，预示将有利中期作物生长，限制了可可期货价格的表现。
纽约5月可可期货 收涨4美元，或0.1%，报每吨2,699美元。伦敦5月可可期货 收跌2英镑，或0.1%，报每吨1,901英镑。
5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.55美分，或0.4%，报每磅1.3290美元，但连续第七个月下跌。5月罗布斯塔咖啡期货 收高7美元，或0.4%，报每吨1,729美元。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。