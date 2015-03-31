全球金市：美元走强拖累金价下跌，势将连续第二个月走低

日本个股：Panasonic预测财年获利增长21%，因汽车相关投资开始见效
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
* 美元势将创2008年来最大季度升幅
* 黄金势将连续第三季下跌
路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周二下跌，受累于美元上涨和油价下跌，且对美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年升息的预期拖累金价可能连续第二个月下滑。
金价在上周触及1,200美元上方的三周高位后回落了3%，美联储主席叶伦在周五暗示美联储可能在今年晚些时候升息。
叶伦称美国经济持续改善，令金价结束七日连涨的势态，此为2012年来最长的涨势。对美联储将缓慢升息的希望带动此轮金价涨势。
1916 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,185.70美元。
美国4月期金 收跌1.70美元，报每盎司1,183.10美元。
现货金在3月迄今下挫2.5%，连续第二个月下跌。现货金在第一季势将小幅下跌0.06%，录得连续三季下跌。
美元上涨，可望创2008年来表现最好的一季。美元上升，使黄金对持有其他货币的投资者来说更昂贵。
投资者等待周五公布的美国就业报告，若该数据强劲，将令美联储决策者提早而不是推迟升息的可能性上升。
接受路透访问的分析师预计，3月非农就业岗位将增加24.5万个。
现货钯金 下跌1.2%，报每盎司725.98美元，盘中跌至13个月新低721.50美元。
现货银 跌0.4%，报每盎司16.66美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透东京5月11日 - 日本Panasonic周四称，预计截至3月止财年的营业利润增长21%，因在先进汽车零配件方面的投资开始见效。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。