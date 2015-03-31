版本:
中国
市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 04:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收跌1.11%，Nasdaq指数下滑0.94%

路透纽约3月31日 - 美国股市周二收位接近日内低点，从上日大涨中回落，但标普500指数和Nasdaq指数连续第九季攀升。

道琼工业指数 收跌200.19点，或1.11%，至17,776.12点；标准普尔500指数 下跌18.35点，或0.88%，至2,067.89点；Nasdaq指数 下滑46.557点，或0.94%，至4,900.884点。

本月，道指跌2%，标准普尔500指数下挫1.7%，Nasdaq指数下跌1.3%。

本季，道指下跌0.3%，标准普尔500指数上涨0.4%，Nasdaq指数攀升3.5%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐