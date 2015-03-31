国际油市：油价受伊朗核会谈拖累续跌，布兰特原油在3月下挫12%

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
* 油价连跌第三日，受伊朗核会谈拖累
* 布兰特原油在3月下跌12%，美国原油第一季跌11%
路透纽约3月31日 - 油价周二连跌第三日，布兰特原油在3月下挫12%，因全球大国和伊朗正就达成核协议紧锣密鼓地进行磋商。如果达成协议，可能使更多的伊朗原油供应进入本已供应过剩的市场。
油价下跌证明其在建立底部的过程中遇阻。由于担心供应过多导致油价自去年6月以来大跌。美国原油价格在本季下挫11%。
周二，油价收位高于日内低点。今日，美国、英国、法国、德国、俄罗斯和中国与伊朗在瑞士洛桑举行磋商，可能很难在今日午夜最后期限前达成初步核协议。
布兰特原油 收低1.18美元，或2.1%，报每桶55.11美元，盘中跌至54.72美元。
美国原油 收跌1.08美元，或2.2%，报每桶47.60美元，高于稍早触及47.28美元的日内低位。
单单在过去三个交易日，油价下挫逾7%，因对伊朗达成核协议的担忧加重，该协议将可能令全球原油供应过剩的情况加剧。
路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)成员国5月的原油供应料将上升至五个月高位。这也令油价受压。(完)
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。