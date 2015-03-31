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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 05:34 BJT

加拿大股市：基本持平，银行股上涨抵销Teck Resources下跌

路透多伦多3月31日 - 加拿大股市主要股指周二几无变动，金融股上涨抵销矿商Teck Resources Ltd 下挫，此前该公司否认正进行并购磋商。

Teck Resources下挫10.6%。周一该股急升，此前彭博报导，Teck和智利的Antofagasta Plc 就合并进行初步磋商。两家公司否认有关报导。

材料股下跌1.6%，部份因为商品价格疲弱，令材料股承压。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE>收跌5.95点，或0.04%，报14,902.44点。10大类股有八种收低。

金融股上涨1%，工业股上升0.6%。(完)
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