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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 05:58 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运价上升

路透3月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上涨，主要因海岬型船运价上升。

乾散货运价指数升3点，报602点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升15点，报475点。日均获利增114美元，至4,415美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌2点，报598点，日均获利下降21美元，至4,780美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海超灵便型船指数 涨1点，报650点。灵便型船指数 跌1点，报392点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)
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