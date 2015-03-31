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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 32.16 -0.17 -0.53 585596

搜狐 53.33 -0.25 -0.47 383039

网易 105.30 +0.28 +0.27 849320

百度 208.40 -2.14 -1.02 1838089

台湾

台湾积体电路 23.48 +0.23 +0.99 2919323

联电 2.44 +0.02 +0.83 265835

日月光 7.20 +0.08 +1.12 632706

硅品精密 8.18 -0.23 -2.73 1405248

和信超媒体 0.77 -0.02 -2.53 42500

友达 5.01 +0.07 +1.42 576855

中华电信 32.07 +0.30 +0.94 57660

台湾国际航电 47.52 -0.61 -1.27 1724509

香港

中国移动 65.03 -0.04 -0.06 206969

中国联通 15.26 +0.10 +0.66 76762

中国电信 64.34 -0.24 -0.37 9427

中芯国际 4.73 +0.08 +1.72 14269

电讯盈科 6.00 -0.10 -1.80 263

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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