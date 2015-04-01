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亚洲 | 2015年 4月 2日 星期四 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--4月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段       预估值        前值
    4月2日(四)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 2月          逆差13     逆差9.8
             商品/服务进口(较前月)                                     --        +3.0%
             商品/服务出口(较前月)                                     --        +1.0%
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                     第四季            --        3.50%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                      3月            59.5        60.1
    1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人)          3月             --       50.579
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                      2月         逆差412     逆差418
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                        2月          逆差20    逆差24.5
               出口(亿加元)                                            --        426.1
               进口(亿加元)                                            --        450.6
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             3月28日当周         28.5        28.2
              四周均值(万人)                                           --         29.7
              续请失业金人数(万人)                3月21日当周        240.5       241.6
    1400 美国工厂订单(较前月)                          2月           -0.5%       -0.2%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                                --        -1.8%
             耐久财订单(较前月)                     2月修正值          --        -1.4%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                              --        -0.4%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                              --        -1.0%
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                        --        -1.4%
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                          3月             --      3,623.7  
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         现值     预估值 
    4月1日(三)
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                      3月             49.2        -- 
    0000 韩国出口(较上年同期)                      3月初值            -4.2%      -1.8%
             进口(较上年同期)                                        -15.3%      -9.3%
             贸易收支(亿美元)                                     顺差107.7        -- 
    0030 澳洲建筑许可                                  2月            -3.2%      -4.0%
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                 3月             50.3        -- 
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                 3月             47.9       47.2 
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                   3月             53.3       52.3
    0750 法国Markit制造业PMI                           3月             48.8       48.2
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                       3月             52.8       52.4 
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     3月终值             52.2       51.9 
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                      3月             54.4       54.3 
    1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个)                 3月             18.9       22.5  
    1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI                3月             48.9        --     
    1345 美国Markit制造业PMI                       3月终值             55.7        --   
    1400 美国建筑支出(较前月)                          2月            -0.1%       持平 
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM                3月             51.5       52.5       
                              投入物价分项指数                         39.0       38.0 
                              就业分项指数                             50.0       51.9   
                              新订单分项指数                           51.8        --        
      -- 美国国内汽车销量年率(万辆)                    3月            1,715      1,680      
    2300 韩国经常帐(亿美元)                            2月        盈余107.7        --   
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                             3月            +0.4%        --
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周       买超10,172        --   
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   卖超351        --   
    
    (完)
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