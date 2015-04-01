主要国家经济指标预测--4月2日****

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月2日(四) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 2月 逆差13 逆差9.8 商品/服务进口(较前月) -- +3.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第四季 -- 3.50% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 3月 59.5 60.1 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579 1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差412 逆差418 1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差20 逆差24.5 出口(亿加元) -- 426.1 进口(亿加元) -- 450.6 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 28.5 28.2 四周均值(万人) -- 29.7 续请失业金人数(万人) 3月21日当周 240.5 241.6 1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -0.5% -0.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8% 耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0% 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,623.7 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 4月1日(三) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 3月 49.2 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -4.2% -1.8% 进口(较上年同期) -15.3% -9.3% 贸易收支(亿美元) 顺差107.7 -- 0030 澳洲建筑许可 2月 -3.2% -4.0% 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 50.3 -- 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 47.9 47.2 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 53.3 52.3 0750 法国Markit制造业PMI 3月 48.8 48.2 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 52.8 52.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 52.2 51.9 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 54.4 54.3 1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 18.9 22.5 1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 48.9 -- 1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 55.7 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 -0.1% 持平 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PIM 3月 51.5 52.5 投入物价分项指数 39.0 38.0 就业分项指数 50.0 51.9 新订单分项指数 51.8 -- -- 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,715 1,680 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 盈余107.7 -- 2330 澳洲TD-MI通胀指标 3月 +0.4% -- 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 买超10,172 -- 外国投资日本股票(亿日圆) 卖超351 -- (完)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。