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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 06:38 BJT

****澳新经济指标预测--4月1日-4月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段        预估值      前值     
   
    3月30日当周  
    
    4月1日(三)
    0030 澳洲建筑许可                                 2月             -4.0%    +7.9%
    
    4月1-2日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                            3月              --       持平
    
    4月2日(四)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                2月            逆差13  逆差9.8
             商品/服务进口(较前月)                                     --      +3.0%
             商品/服务出口(较前月)                                     --      +1.0%
    
    4月3日(五)
    耶稣受难日市场休市。
    
    4月6日当周
    
    4月6-7日
    2330 澳洲AIG服务业指数                            3月             --        51.7
    
    4月7日(二)
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                          3月             --       +8.1%
                网上招聘广告                                          --       +0.7%  
    0130 澳洲零售销售(较上月)                         2月             --       +0.4% 
    0430 澳洲央行利率决定                             4月             --       2.25% 
    
    4月8-9日
    2330 澳洲AIG建筑指数                              3月            --           44
    (完)
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