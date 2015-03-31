《综述》美国消费者信心和房价上升，给经济成长带来希望

供应缺乏让楼市陷于迟滞，因房屋净值不足阻碍潜在卖家入市。房价上涨重新加速可能推动更多房屋进入待售状态。

“报告暗示房价呈现良性上涨--强劲程度足以让当前屋主考虑开价售屋，但涨速还不够快，因此买家还买得起，”IHS Global Insight一位经济分析师Patrick Newport说。

“这是春季销售旺季到来前一个重要的进展，应该为今年上半年房屋库存的增长提供上行支撑。”

目前，美国经济仍处在疲弱阶段。

在另一份报告中，美国供应管理协会(ISM)-芝加哥分支宣布3月制造业指数从2月的45.8微升至46.3。指数若低于50，则表明该地区制造业处于萎缩。

新订单连续第二个月萎缩。经济学家认为，这些持续疲弱的数据暗示，美元升值以及全球需求疲弱正在拖累制造业。

“对于美元升值和海外成长疲弱，制造业受到的影响要甚于非制造业，”High Frequency Economics首席美国经济分析师Jim O'Sullivan说。

图表：

消费者信心/就业： (link.reuters.com/pum27v)

消费者信心/企业状况： (link.reuters.com/fec37v)

美国房价： (link.reuters.com/rem34t)

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