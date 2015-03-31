日韩经济指标预测--4月1日-4月8日****

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月30日当周 3月31日(二) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月) 3月 +0.1% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.5% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 正14 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 正17 正16 央行短观小型制造业景气判断指数 正3 正1 央行短观小型非制造业景气判断指数 0 负1 央行短观大型企业资本支出 +0.5% +8.9% 央行短观小型企业资本支出 -16.5% -6.7% 4月1日(三) 0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 3月 -- 51.1 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -1.8% -3.3% 进口(较上年同期) -9.3% -19.7% 贸易收支(亿美元) -- 顺差77.0 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.4 2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余107.3 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 一周 -- 买超7,655 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,528 4月2日(四) 2100 韩国外汇储备(亿美元) 3月 -- 3,623.7 4月3日(五) 暂无重要经济数据。 4月6日当周 4月6日(一) 0500 日本同时指标(较前月) 2月 -- +2.4 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 12,511 4月7日(二) 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 2月 -- 盈余614 4月8日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 2月 -- +8.2% 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 50.1(完)
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。