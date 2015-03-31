《焦点》希腊未能与贷款方达成初步协议，纾困金仍可望而不可得

齐普拉斯周一呼吁与贷款方达成“诚实的妥协”，但同时警告希腊不会同意“无条件的”妥协。

齐普拉斯重申，政府将实施2月20日与欧元区达成的协议，呼吁反对党予以支持。

但他还强调，政府有不容谈判的“红线”，比如不能降低薪资和养老金、大规模裁员以及廉价出售资产。

此外，希腊财长瓦鲁法基斯周二与太平洋投资管理公司(Pimco)高层会面，Pimco在欧元区二线国家公债上面有大量投资。财政部一位官员表示，Pimco高层表示对希腊国库券标售和公债感兴趣。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫/李爽 审校 张涛)