《焦点》希腊未能与贷款方达成初步协议，纾困金仍可望而不可得

欧元债市：公债收益率上升，油价跳涨成为抛债理由
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
齐普拉斯周一呼吁与贷款方达成“诚实的妥协”，但同时警告希腊不会同意“无条件的”妥协。
齐普拉斯重申，政府将实施2月20日与欧元区达成的协议，呼吁反对党予以支持。
但他还强调，政府有不容谈判的“红线”，比如不能降低薪资和养老金、大规模裁员以及廉价出售资产。
此外，希腊财长瓦鲁法基斯周二与太平洋投资管理公司(Pimco)高层会面，Pimco在欧元区二线国家公债上面有大量投资。财政部一位官员表示，Pimco高层表示对希腊国库券标售和公债感兴趣。(完) (编译 徐文焰/王丽鑫/李爽 审校 张涛)
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
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