美国与加拿大经济指标预测--4月1日-4月8日****

标题新闻：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，需加强管理贷款担保品重复抵押问题以防信贷泡沫
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
3月30日当周
4月1日(三)
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 3月 22.5 21.2
1330 加拿大经季节调整的RBC制造业PMI 3月 -- 48.7
1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 55.3
1400 美国建筑支出(较前月) 2月 持平 -1.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 52.5 52.9
投入物价分项指数 38.0 35.0
就业分项指数 51.9 51.4
新订单分项指数 -- 52.5
-- 美国国内汽车销量年率(万辆) 3月 1,680 1,623
4月2日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(千人) 3月 -- 50.579
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 2月 逆差412 逆差418
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 2月 逆差20 逆差24.5
出口(亿加元) -- 426.1
进口(亿加元) -- 450.6
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月28日当周 28.5 28.2
四周均值(万人) -- 29.7
续请失业金人数(万人) 3月21日当周 240.5 241.6
1400 美国工厂订单(较前月) 2月 -0.5% -0.2%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- -1.8%
耐久财订单(较前月) 2月修正值 -- -1.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -1.0%
扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -- -1.4%
4月3日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加24.5 增加29.5
民间就业岗位(万个) 增加23.7 增加28.8
制造业就业岗位(万个) 增加1.0 增加0.8
政府部门就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.5% 5.5%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.1%
每周平均工时 34.6 34.6
劳动力就业参与率 -- 62.8%
4月6日当周
4月6日(一)
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 3月 -- 58.5
服务业PMI -- 58.6
1400 美国就业趋势指数 4月 -- 127.8
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 3月 56.8 56.9
企业活动指数 59.5 59.4
就业指数 -- 56.4
新订单指数 -- 56.7
价格指数 -- 49.7
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 -- 50.8
经季节调整的PMI -- 49.7
4月7日(二)
1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 2月 -- 499.8
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加125 增加115.6
4月8日(三)
暂无重要经济数据公布。 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 李爽 审校 于春红)
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路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透伦敦5月11日 - 英国电信(BT)周四称将在其全球服务部门裁员4,000人，并表示2017/18年度派息升幅度将低于之前的预期。该公司现正努力摆脱会计丑闻和利润预警的影响。