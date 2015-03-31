《综述》沙特-也门边境发生激战；哈迪政府请求出动地面部队干预

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
当一家阿拉伯电视频道al-Arabiya Hadath的主持人询问是否寻求阿拉伯国家采取地面行动时，也门外交部长亚辛(Riyadh Yaseen)回答说：“我们正在争取尽快，以挽救我们的基础设施，挽救许多城市中被围困的也门人。”
沙特表示已沿国境线集结部队，为可能进行的地面进攻做好准备，但没有给出派兵的具体时间表。巴基斯坦也表示将派遣军队支持沙特行动。
“在特定地区、特定时间可能会发动有限的地面攻势。但不要认为地面攻势是自然而然的行动，”联军发言人--沙特陆军准将Ahmed Asseri称。
“我不希望我们把重点放在地面行动上，就好像这是‘必须’进行的...如果能够用其它方式实现目的的话。”
在南部城市达利阿(Dhalea)，居民报告称发生激烈战斗，南部分裂派武装同效忠萨利赫部队支持的胡塞武装进行炮战。
胡塞武装及其盟友的阵地一再遭受空袭，一个军事基地的弹药库被击中发生大爆炸。一位目击者称，九名南方武装分子死亡，胡塞及其友军也损失约30名士兵。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。