《综述》沙特-也门边境发生激战；哈迪政府请求出动地面部队干预

当一家阿拉伯电视频道al-Arabiya Hadath的主持人询问是否寻求阿拉伯国家采取地面行动时，也门外交部长亚辛(Riyadh Yaseen)回答说：“我们正在争取尽快，以挽救我们的基础设施，挽救许多城市中被围困的也门人。”

沙特表示已沿国境线集结部队，为可能进行的地面进攻做好准备，但没有给出派兵的具体时间表。巴基斯坦也表示将派遣军队支持沙特行动。

“在特定地区、特定时间可能会发动有限的地面攻势。但不要认为地面攻势是自然而然的行动，”联军发言人--沙特陆军准将Ahmed Asseri称。

“我不希望我们把重点放在地面行动上，就好像这是‘必须’进行的...如果能够用其它方式实现目的的话。”

在南部城市达利阿(Dhalea)，居民报告称发生激烈战斗，南部分裂派武装同效忠萨利赫部队支持的胡塞武装进行炮战。