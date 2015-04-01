《综述》沙特-也门边境发生激战；哈迪政府请求出动地面部队干预

当地消息人士称，在东部沙巴瓦省与马里布省交界处，至少15名胡塞武装人员及其盟友在与部落武装的冲突中丧生。

胡塞武装背后有仍效忠萨利赫总统的军队支持，萨利赫本人是扎伊迪(Zaidi)派成员。萨利赫掌权时他的军队曾对胡塞武装予以打击，但现在与其是盟友。

**动荡多年**

沙特阿拉伯历来喜欢插手贫困邻国事务，2009年就曾在边境地区与胡塞武装发生短暂而无确定结果的地面交火，当时是支持时任总统萨利赫。

由于连年动荡，中央政权又土崩瓦解，也门内战终于爆发。该国还要应对部落纷争，对付基地组织最有力的中东分支，还要压制南方分离主义活动。

萨利赫与胡塞武装结盟，就使中东势力的天平从沙特向伊朗倾斜；沙特-伊朗之争还体现在叙利亚和伊拉克战场上。此次危机是沙特新国王萨尔曼(Salman)以及他提拔的亲信面临的首次重大外交政策考验。

伊朗副外长Hossein Amir Abdollahian称沙特犯了个“战略性错误”。他说，伊朗提议结束冲突，并曾试图与沙特政府接触。他没有透露详情。

“伊朗和沙特可以合作解决也门危机，”他在科威特表示，“我们建议也门各方恢复平静和对话。”