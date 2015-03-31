中墨关系：墨西哥希望中国参与新机场建设，以修补两国关系--消息

中国期市：大连铁矿石收跌1.3%盘中触及四个月低位，因需求担忧加重
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
“一些级别的(中国)政府官员感到深深的失望，对墨西哥严重缺乏信心，”该信息人士称。“现在轮到我们解决问题了，我们必须通过新的项目表达诚意。”
中国铁建牵头财团中标的墨西哥37.5亿美元高铁项目被无限期搁置后仅仅数天，就传出培尼亚的夫人从该财团中一家墨西哥企业手中购买了一套豪宅的消息。
后续的媒体报道显示，总统和财政部长也购买或使用了同一家政府承包商提供的住房。
墨西哥随后在1月份再次进行高铁招标，市场普遍认为中国铁建可能再次中标，但油价急剧下跌使政府不得不暂停该项目。墨西哥联邦预算约三分之一依靠石油收入。
该消息人士称，在中铁遇挫后，一个由墨西哥交通与通信部长Gerardo Ruiz Esparza率领的代表团在北京对中国官员说，墨西哥将欢迎中方参与机场项目。
“这是对在墨西哥城-克雷塔罗高铁项目中受挫的中国公司的补偿，”墨西哥参议院亚太委员会中，来自中右翼国家行动党的资深成员Daniel Avila说。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。