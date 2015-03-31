中墨关系：墨西哥希望中国参与新机场建设，以修补两国关系--消息

“一些级别的(中国)政府官员感到深深的失望，对墨西哥严重缺乏信心，”该信息人士称。“现在轮到我们解决问题了，我们必须通过新的项目表达诚意。”

中国铁建牵头财团中标的墨西哥37.5亿美元高铁项目被无限期搁置后仅仅数天，就传出培尼亚的夫人从该财团中一家墨西哥企业手中购买了一套豪宅的消息。

后续的媒体报道显示，总统和财政部长也购买或使用了同一家政府承包商提供的住房。

墨西哥随后在1月份再次进行高铁招标，市场普遍认为中国铁建可能再次中标，但油价急剧下跌使政府不得不暂停该项目。墨西哥联邦预算约三分之一依靠石油收入。

该消息人士称，在中铁遇挫后，一个由墨西哥交通与通信部长Gerardo Ruiz Esparza率领的代表团在北京对中国官员说，墨西哥将欢迎中方参与机场项目。

“这是对在墨西哥城-克雷塔罗高铁项目中受挫的中国公司的补偿，”墨西哥参议院亚太委员会中，来自中右翼国家行动党的资深成员Daniel Avila说。