《美国上市公司业绩公布日程表》--4月1日至4月8日

标题新闻：欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，需加强管理贷款担保品重复抵押问题以防信贷泡沫
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汤森路透3月31日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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4月 1日 BMO Q2 2015 孟山都(Monsanto)
4月 2日 BMO Q4 2015 Carmax Inc
4月 2日 AMC Q2 2015 美光(Micron Technology)
4月 8日 AMC Q1 2015 美国铝业(Alcoa)
4月 8日 Q4 2014 Bed Bath & Beyond Inc
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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路透5月11日 - 新兴亚币周四略涨，整体缺乏走高的催化因子，而在围绕朝鲜(北韩)局势以及美国总统特朗普突然开除美国联邦调查局(FBI)局长科米的担忧影响下，市场弥漫谨慎气氛。 美元小幅下行，亚洲时段曾兑日圆触及八周高位。 “今日没有冒险情绪或利差交易，均交投谨慎。我认为市场在等待更多线索，”瑞穗银行资深经济学家Vishnu Varathan称。 韩元 涨逾0.5%，在新兴亚币中涨幅居前，受新任总统文在寅政府可能采取扩张性财政政策的憧憬提振。 “展望未来，总统选举过后有望迎来政治稳定，对韩元而言应当是好兆头；此外，随着全球需求持续复苏，财政刺激也将增添利好因素，”大华银行在报告中称。 印度卢比 小幅上涨，印度NSE指数 在利率可能调降的预期带动下触及纪录高位。 菲律宾披索 日内小跌，之前公布的数据显示，该国3月贸易逆差扩大。 菲律宾央行周四料维持政策利率不变。但多数分析师预计该央行将在今年稍晚升息。
路透伦敦5月11日 - 英国电信(BT)周四称将在其全球服务部门裁员4,000人，并表示2017/18年度派息升幅度将低于之前的预期。该公司现正努力摆脱会计丑闻和利润预警的影响。