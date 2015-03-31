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市场报道 | 2015年 4月 1日 星期三 07:08 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月1日至4月8日

汤森路透3月31日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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4月 1日 BMO Q2 2015 孟山都(Monsanto)

4月 2日 BMO Q4 2015 Carmax Inc

4月 2日 AMC Q2 2015 美光(Micron Technology)

4月 8日 AMC Q1 2015 美国铝业(Alcoa)

4月 8日 Q4 2014 Bed Bath & Beyond Inc

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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