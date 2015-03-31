表格：韩国3月CPI较上年同期上升0.4%，创近16年来最低升幅

欧元债市：公债收益率上升，油价跳涨成为抛债理由
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透首尔4月1日 - 韩国统计局周三公布的数据显示：
* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.4%(符合路透调查预估)
* 韩国3月CPI较前月持平(路透调查预估为上升0.1%)
* 韩国3月核心CPI较上年同期上升2.1%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.0 0.4
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 -2.0 -0.8
工业产品 32.66 0.6 -0.5
服务业 54.68 0.3 1.6
其它类别
核心CPI 88.72 0.2 2.1
生鲜食品 4.07 2.7 2.0
注：3月CPI同比升幅为1999年7月以来最低。核心通胀为三个月来最低。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
路透伦敦5月11日 - 欧元区政府公债收益率周四全面上扬，因油价跳涨强化了通胀升温的预期，这可能激励欧洲央行在未来数月削减超宽松货币政策。
路透马尼拉5月11日 - 中国铁矿石期货周四跌至四个月低位，收盘时有所回升，这一跌势主要受疲弱需求打压。目前作为全球最大钢铁生产国的中国在继续打击污染行业，可能令相关行业的产量受限。
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