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货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 07:15 BJT

表格：韩国3月CPI较上年同期上升0.4%，创近16年来最低升幅

路透首尔4月1日 - 韩国统计局周三公布的数据显示：

* 韩国3月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.4%(符合路透调查预估)

* 韩国3月CPI较前月持平(路透调查预估为上升0.1%)

* 韩国3月核心CPI较上年同期上升2.1%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.0 0.4

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 -2.0 -0.8

工业产品 32.66 0.6 -0.5

服务业 54.68 0.3 1.6

其它类别

核心CPI 88.72 0.2 2.1

生鲜食品 4.07 2.7 2.0

注：3月CPI同比升幅为1999年7月以来最低。核心通胀为三个月来最低。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
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