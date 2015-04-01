更新版 1-全球金融：美元在各国央行外汇储备中占比升至62.9%--IMF数据

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
欧元储备为1.351万亿美元，占比22.2%，低于第三季的22.6%。2009年欧元储备占比达到最高的28%。
日圆占比略微降至3.9%或2,412亿美元。
各国央行持有1,162亿美元的加元，低于第三季的1,195亿美元。
未确认储备由5.582万亿美元降至5.515万亿，这些储备据信大多由中国持有。这部分储备占整体外汇储备的比例略微升至47.5%。
中国人民银行公布，截至2014年末的外汇储备总计为3.84万亿美元。
2014年第二季，全球各国央行持有的外储规模触及12万亿美元的纪录水准。2008年金融危机刚爆发时，美元在全球外汇储备中的占比约为63%。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍/王兴亚)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(