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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:23 BJT

更新版 1-全球金融：美元在各国央行外汇储备中占比升至62.9%--IMF数据

欧元储备为1.351万亿美元，占比22.2%，低于第三季的22.6%。2009年欧元储备占比达到最高的28%。

日圆占比略微降至3.9%或2,412亿美元。

各国央行持有1,162亿美元的加元，低于第三季的1,195亿美元。

未确认储备由5.582万亿美元降至5.515万亿，这些储备据信大多由中国持有。这部分储备占整体外汇储备的比例略微升至47.5%。

中国人民银行公布，截至2014年末的外汇储备总计为3.84万亿美元。

2014年第二季，全球各国央行持有的外储规模触及12万亿美元的纪录水准。2008年金融危机刚爆发时，美元在全球外汇储备中的占比约为63%。(完)

(编译 李爽 审校 戴素萍/王兴亚)
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