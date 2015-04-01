表格：日本3月大型制造业景气判断指数为正12--央行短观调查

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透4月1日 - 日本央行周三公布备受关注的短观季度调查报告，细节如下(括弧内为路透调查预测中值):
2015年3月 2015年6月 2014年12月
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制造业
--大型 +12 (+14) +10 (+16) +12
--中型 +4 +3 +7
--小型 +1 ( +3) 0 ( +4) +4
非制造业
--大型 +19 (+17) +17 (+17) +17
--中型 +14 +10 +10
--小型 +3 (0) -1 (0) +1
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2015/16年
3月调查
资本支出
所有企业 -5.0
大型企业 -1.2
制造业 +5.0
非制造业 -4.1
中型企业 -2.3
制造业 +3.6
非制造业 -5.6
小型企业 -21.2
制造业 -14.3
非制造业 -24.5
经常性获利
所有企业 +0.6
大型企业 +0.6
制造业 +1.3
非制造业 0.0
中型企业 +1.2
制造业 +1.6
非制造业 +1.1
小型企业 -0.1
制造业 +3.3
非制造业 -1.3
受访的11,126家企业中，有2,146家为大型企业。调查时间为2月25日至3月31日。
参看相关细节，可点选日本央行网站，网址为(here)
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(编译 杜明霞；审校 于春红)
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