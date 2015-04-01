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货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 08:05 BJT

表格：日本3月大型制造业景气判断指数为正12--央行短观调查

路透4月1日 - 日本央行周三公布备受关注的短观季度调查报告，细节如下(括弧内为路透调查预测中值):

2015年3月 2015年6月 2014年12月

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制造业

--大型 +12 (+14) +10 (+16) +12

--中型 +4 +3 +7

--小型 +1 ( +3) 0 ( +4) +4

非制造业

--大型 +19 (+17) +17 (+17) +17

--中型 +14 +10 +10

--小型 +3 (0) -1 (0) +1

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2015/16年

3月调查

资本支出

所有企业 -5.0

大型企业 -1.2

制造业 +5.0

非制造业 -4.1

中型企业 -2.3

制造业 +3.6

非制造业 -5.6

小型企业 -21.2

制造业 -14.3

非制造业 -24.5

经常性获利

所有企业 +0.6

大型企业 +0.6

制造业 +1.3

非制造业 0.0

中型企业 +1.2

制造业 +1.6

非制造业 +1.1

小型企业 -0.1

制造业 +3.3

非制造业 -1.3

受访的11,126家企业中，有2,146家为大型企业。调查时间为2月25日至3月31日。

参看相关细节，可点选日本央行网站，网址为(here)

参看日本数据相关新闻，请点选 (完)

(编译 杜明霞；审校 于春红)
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