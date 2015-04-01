金砖国家：3月31日股汇市收盘纵览

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透4月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.58%或5.66点，报974.57点。
中国股市：沪综指逆转收低逾1%，房地产股冲高回落拖累大盘
中国汇市：人民币连二日收涨至两周高位，部分因月末和季末机构调整头寸
香港股市：收盘上涨，受中国内地楼市新政提振
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收低0.18%，报51,150.16点，市场关注巴西财长Joaquim Levy周二在参议院听证会上的讲话。
巴西汇市：巴西雷亚尔连续第二天上涨，一外汇分析师指因投资者受到财长Levy讲话的激励。雷亚尔兑美元收报3.1897/09，周一收报3.2310/17。
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南非股市：收低，金价下跌打压黄金生产商，同时对美国将在今年稍后升息的忧虑令新兴市场承压。指标Top-40绩优股指数 收跌0.6%报46,016点；综合指数 下滑0.52%报52,181点。
南非汇市：兰特兑美元持稳，因2月南非贸易逆差缩窄
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印度股市：指标BSE指数创下逾两年来最大月线跌幅，令人担心本财年大盘指数的强力上涨正在消退，而这肇因于外界担心股票估值及经济复苏更平缓。3月指标BSE指数 累计跌4.8%，创下2013年2月以来最差月度表现；NSE指数 则收低4.6%，创下2013年8月以来最大单月跌幅 。周二BSE指数收低0.07%，NSE指数下挫0.02%。
印度汇市：收涨至62.4950/5050，但进口商月底需求抑制进一步上涨，周一收盘报62.67/68。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.17%，报880.420点；MSCI明晟俄罗斯指数 升0.39%，报480.29点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.03%至58.205卢布；卢布兑欧元 下滑0.28%至62.461卢布。(完) (整理 于春红; 审校 戴素萍)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(