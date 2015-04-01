《独家新闻》欧盟轮值主席国希望放弃禁止银行自营交易计划--文件

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
“只有在将风险和做市对实体经济带来的益处进行权衡后，才能认定是否存在过度风险，”该文件称。
银行业者已警告称，结构性的分离可能会加剧部分市场本已匮乏的流动性，这已让决策者日益感到担忧。
包括法国在内的几个成员国也赞成弱化该法律草案。
“围绕框架的辩论应该考虑到整体监管目标这一更广泛的背景，尤其要减少交易活动的过度风险，并确保适当对待做市活动，与欧洲央行的观点一致，”法国表示。
欧洲央行表示，法律草案不应损害有益的做市给经济带来的资金。
欧元区银行业单一监督机构主管努伊(Daniele Nouy)周二向欧盟议员表示，他们应该“特别谨慎地对待做市，做市能帮助企业为自己融资”。
“监督部门需要有一些量裁空间，什么都不能完全自动化，采用的标准应该是有利于为经济提供资金的，”努伊向欧洲议会的经济事务委员会表示。该委员会和成员国在上述法律草案问题上都有话语权。
“当涉及到为经济融资时，监管部门最好根据具体情况来决定，”她补充称。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 王颖/杜明霞)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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