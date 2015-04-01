《独家新闻》欧盟轮值主席国希望放弃禁止银行自营交易计划--文件

“只有在将风险和做市对实体经济带来的益处进行权衡后，才能认定是否存在过度风险，”该文件称。

银行业者已警告称，结构性的分离可能会加剧部分市场本已匮乏的流动性，这已让决策者日益感到担忧。

包括法国在内的几个成员国也赞成弱化该法律草案。

“围绕框架的辩论应该考虑到整体监管目标这一更广泛的背景，尤其要减少交易活动的过度风险，并确保适当对待做市活动，与欧洲央行的观点一致，”法国表示。

欧洲央行表示，法律草案不应损害有益的做市给经济带来的资金。

欧元区银行业单一监督机构主管努伊(Daniele Nouy)周二向欧盟议员表示，他们应该“特别谨慎地对待做市，做市能帮助企业为自己融资”。

“监督部门需要有一些量裁空间，什么都不能完全自动化，采用的标准应该是有利于为经济提供资金的，”努伊向欧洲议会的经济事务委员会表示。该委员会和成员国在上述法律草案问题上都有话语权。