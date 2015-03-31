国际油市：油价微涨，伊朗核谈判悬而未决

美国周二表示，全球几大国和伊朗在午夜期限过后将继续磋商；但同时也警告已准备放弃谈判。

伊朗坚称其“核权利”，谈判看来陷入泥淖，官员们警告若有协议，恐怕也是脆弱不堪且不够完善。

周二公布的路透调查显示，石油输出国组织(OPEC)3月原油供应跳增至10月以来最高。这显示重要成员国仍坚持致力于重拾市场份额。

美国石油协会(API) 在周二市场结算后表示，上周美国原油库存增加520万桶，较预期为高。

数据显示，汽油库存减少410万桶，降幅大于预期；馏分油库存则意外增加1.8万桶。(完)

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