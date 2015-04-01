表格：韩国3月贸易顺差84亿美元创纪录最高，出口下降4.2%逊于预期

路透首尔4月1日 - 韩国产业通商资源部周三公布3月进出口与贸易收 支初值如下(经四舍五入): 3月 *2月 贸易收支(10亿美元) 8.4 7.7 出口(10亿美元) 47.0 41.5 (较上年同期变动百分比) -4.2 -3.3 进口(10亿美元) 38.6 33.8 (较上年同期变动百分比) -15.3 -19.7 * 为2015年3月16日公布的修正值 附注: - 路透调查结果为，分析师预测3月出口较上年同期下降1.8%，进口 下降9.3%。 - 3月出口降幅为2013年2月以来最大。上月贸易顺差为纪录最高。 - 汤森路透计算显示，3月平均每工作日出口值为19.6亿美元，2月修 正为21.8亿美元。 - 中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国 和欧盟。 - 以产品类别分，电子产品是最大出口品，所占比例略超五分之一， 其次是化学品和工业机械。(完) (编译 李爽 审校 张涛)