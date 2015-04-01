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货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 08:12 BJT

表格：韩国3月贸易顺差84亿美元创纪录最高，出口下降4.2%逊于预期

路透首尔4月1日 - 韩国产业通商资源部周三公布3月进出口与贸易收
支初值如下(经四舍五入):
    
                                      3月       *2月 
    贸易收支(10亿美元)                8.4        7.7
    出口(10亿美元)                   47.0       41.5
        (较上年同期变动百分比)       -4.2       -3.3
    进口(10亿美元)                   38.6       33.8
        (较上年同期变动百分比)      -15.3      -19.7
    
    * 为2015年3月16日公布的修正值
    
    附注:   
    - 路透调查结果为，分析师预测3月出口较上年同期下降1.8%，进口
下降9.3%。
    - 3月出口降幅为2013年2月以来最大。上月贸易顺差为纪录最高。
    - 汤森路透计算显示，3月平均每工作日出口值为19.6亿美元，2月修
正为21.8亿美元。 
    - 中国是韩国最大的出口市场，约占其出口的四分之一，其次是美国
和欧盟。
    - 以产品类别分，电子产品是最大出口品，所占比例略超五分之一，
其次是化学品和工业机械。(完)
  
 (编译 李爽  审校 张涛)
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