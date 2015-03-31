美国债市：四周和一年期国库券得标利率处于高位，但投标倍数下降

中国经济：让低房价成为雄安新区的核心竞争力--雄安新区临时党委书记
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透纽约3月31日 - 由于季末短期借款成本上升，美国财政部周二以较高收益率向投资者标售400亿美元四周期国库券。
财政部最新标售的四周期国库券 得标利率为0.050%，齐平两周前标售时所创下的11月25日以来最高水准。上周该券种的得标收益率为0.020%。
最新四周期国库券标售的投标倍数为3.39倍，为12月16日录得3.28倍以来的最低。
同时，财政部标售250亿美元一年期国库券 的得标益率为0.26%，与3月3日标售的得标收益率一样。
一年期国库券的投标倍数为3.71倍，为最近四次标售中最低，上一次为3.91倍。(完) (编译 刘秀红；审校 张涛)
路透北京5月11日 - 中国河北省常务副省长、雄安新区临时党委书记袁桐利近日称，雄安新区将坚决落实“房子是用来住的、不是用来炒的”要求，管住新区及周边市县房价地价，让低房价成为新区吸引创新要素的一个核心竞争力。
路透北京5月11日 - 中国银行业协会专职副会长潘光伟周四称，中国近期出台的对资本外流方面的监管政策并未限制“一带一路”建设项目的投资，打开的窗户不会关上。
路透北京5月11日 - 中国云南省财政局周四公告，将于下周四(18日)招标发行总额212. 6亿元人民币的一般及专项地方债，各含五年和七年两个期限。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 57.1 5月18日下午14:00-14:40 5月19日 7年 60 小计 117.1 专项债券 5年 45.5 5月18日