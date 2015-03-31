美国债市：四周和一年期国库券得标利率处于高位，但投标倍数下降

路透纽约3月31日 - 由于季末短期借款成本上升，美国财政部周二以较高收益率向投资者标售400亿美元四周期国库券。

财政部最新标售的四周期国库券 得标利率为0.050%，齐平两周前标售时所创下的11月25日以来最高水准。上周该券种的得标收益率为0.020%。

最新四周期国库券标售的投标倍数为3.39倍，为12月16日录得3.28倍以来的最低。

同时，财政部标售250亿美元一年期国库券 的得标益率为0.26%，与3月3日标售的得标收益率一样。