版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:25 BJT

美国农业：USDA预计玉米播种面积及库存高于市场预估，大豆面积创纪录

3月1日止大豆库存为13.34亿蒲式耳，略低于市场预期，上年同期为9.94亿蒲式耳。

美国农业部称，所有小麦种植面积料为5,536.7万英亩。冬小麦种植面积或为4,075.1万英亩，硬质小麦为164.7万英亩，其他春小麦为1,296.9万英亩。

截至3月1日小麦库存为11.24亿蒲式耳，较分析师平均预估低1,600万蒲式耳。上年同期小麦库存为10.57亿蒲式耳。

高粱种植面积预计为790万英亩，较2014年高出10.7%。分析师此前预计高粱种植面积将增至812.9万英亩，因中国需求猛增。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐