《中国报摘》--中国证券报4月1日

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强签署第660号国务院令，公布《存款保险条例》，《条例》规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元，自2015年5月1日起施行。
* 其他:
--光大银行 行长赵欢表示，设立理财子公司有利于丰富理财业务功能，有利于风险隔离，但目前没有上市计划。
--证监会网站31日称，经查，证监会发现工商银行 在证券公司客户交易结算资金第三方存管业务开展中存在问题，要求工商银行在4月30日前予以改正，完善技术系统，规范应急处理，杜绝此类问题再次发生。
--中国社会科学院副院长李扬近日表示，新常态下的金融改革应当围绕提高金融在资源配置中的功能和作用来展开，在今后3—5年内，应在提供长期资本、加快实现资本项目可兑换等6个领域和环节取得决定性进展。
--一汽轿车 2014年实现整车销售29.33万辆，较上年同期增长18.04%；实现营业收入338.57亿元，同比增加14.09%；实现归属于上市公司股东净利润1.6亿元，同比减少83.99%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(