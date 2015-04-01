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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月1日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强签署第660号国务院令，公布《存款保险条例》，《条例》规定，存款保险实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元，自2015年5月1日起施行。

* 其他:

--光大银行 行长赵欢表示，设立理财子公司有利于丰富理财业务功能，有利于风险隔离，但目前没有上市计划。

--证监会网站31日称，经查，证监会发现工商银行 在证券公司客户交易结算资金第三方存管业务开展中存在问题，要求工商银行在4月30日前予以改正，完善技术系统，规范应急处理，杜绝此类问题再次发生。

--中国社会科学院副院长李扬近日表示，新常态下的金融改革应当围绕提高金融在资源配置中的功能和作用来展开，在今后3—5年内，应在提供长期资本、加快实现资本项目可兑换等6个领域和环节取得决定性进展。

--一汽轿车 2014年实现整车销售29.33万辆，较上年同期增长18.04%；实现营业收入338.57亿元，同比增加14.09%；实现归属于上市公司股东净利润1.6亿元，同比减少83.99%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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