国际油市: OPEC供应跳涨至10月以来最高，伊拉克和沙特居功至伟

据路透调查，若日产量修正后仍达3,063万桶，那么3月OPEC日供应将创2014年10月的3,064万桶以来最高水准。

沙特是去年推动OPEC拒绝削减日产量3,000万桶目标来支撑油价的幕后力量。OPEC下次会议将于6月召开，OPEC官员的评论显示该组织不会改变政策。

根据运输数据和行业消息来源，3月产量增加最多的是伊拉克，该国先前因天气不佳使得油轮装载延迟，之后南部出口已恢复。北部出口则略减。

根据这项调查，伊拉克日出口量接近12月创下的记录高点294万桶，要视南部港口油轮周二稍早是否真能驶离，才能计入3月的数量。伊拉克冀望3月日出口量能达300万桶。

调查的消息人士称，沙特3月的日产出稍增，至近1,000万桶，因来自出口客户和国内新炼油厂的需求都增加。

“沙特表示，他们是为了因应需求上升，看看新加坡强劲的炼油利润，我倾向相信他们的说法，”一石油顾问表示。亚洲的利润高于年均值，而亚洲又是沙特石油出口的购买大户。

沙特阿拉伯石油部长欧那密3月22日指出，日产量“约”1,000万桶。据美国能源资料协会(EIA)的数字，沙特日产量2013年时曾达到1,005万桶的最高记录。

3月产量减少的国家中，降幅最大的是安哥拉，部分是由于BP 的Saturno原油流出口出现不可抗力。尼日利亚(奈及利亚)3月出口量亦减少。(完) (编译 秦德兴/张若琪 审校 李春喜/杜明霞)