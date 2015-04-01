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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:17 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月1日

*工商时报：

--上市柜公司去年税后盈余合计达1.86兆台币，创下历史新高，年增逾17%；其中，半导体类股获利总计突破5,000亿元，成最大赢家；面板光电股、运输股也分别呈现336%、135%以上的跳跃式成长。

--针对台湾银行业的信用违约风险，三大信评机构一致认定，海外部位威胁程度已经超过传统的房贷部位。惠誉信评表示，台湾银行业的境外贷款占总融资部位，五年内激增两倍多，且风险大部份来自大陆，唯有靠银行业更加扩大获利能力及范围，才得以克制不断上扬的海外曝险。

*经济日报：

--两岸货物贸易第十轮谈判今起在北京登场，工商团体表态挺货贸；机械公会理事长柯拔希表示，台湾机械产业年产值近兆台币，极具竞争力，但面对日、韩劲敌环伺，尤其韩国积极与各国洽签自由贸易协定(FTA)，台湾难逃竞争威胁，盼政府尽速完成货贸谈判。

--电价今日起将有感降价，包括工业、商业用电和民生用电同享降价，平均降幅为7.34%。为充分揭露台电成本，能源局首页建置电价费率审议资讯揭露专区。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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