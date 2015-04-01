《台湾重要政经日程》--4月1日

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
=====================今日重要政经消息============================== 4/1(三) --10:00 汇丰公布台湾采购经理人指数(PMI)。 ===================================================================== 4/2(四) --12:30 央行标售一年期定期存单，金额预定1,300亿台币。 4/3(五)-4/6(一) --儿童节逢周六、扫墓节逢周日，周五及周一补假，金融市场皆休市。 4/7(二) --16:10 台湾央行公布3月底外汇存底，上月外汇存底为4,178.26亿美元。 4/8(三) --0830 主计总处公布3月消费者物价指数，上月年跌0.19%。 --1600 财政部公布3月进出口数据，上月年减6.7%。 4/10(五) --12:30 央行代财政部标售104/7期公债目标300亿台币，天期为20年期，4月15日(周三)发行。 --12:30 央行代财政部标售财104-5期国库券，金额预定250亿台币，364天期，4月13日(周一)发行。 --12:30 台湾央行标售两年期定存单，金额200亿台币。 4/24(五) --16:10 台湾央行公布3月M2货币总计数，上月为年增6.51%。 5/1(五) --劳动节，金融市场休市一日。 5/12(二) --12:30 央行代财政部标售发行104/8期公债，目标金额300亿台币，天期为30年期，5月15日(周五)发行 。 5/25(一) --12:30 央行代财政部增额发行104/5期公债，目标金额300亿台币，天期为10年期，5月28日(周五)发行 。 6/9(二) --12:30 央行代财政部标售104/9期公债，目标金300亿台币，天期五5年期，6月12日(周五)发行。 6/19(五) --端午节补假，金融市场休市。 6/23(二) --12:30 央行代财政部标售增额发行104/5期公债，金额300亿台币，天期10年期，于6月26日(周五)发行 。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 -------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(