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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:26 BJT

《交易视点》清明长假前观望为主，台债料中性整理--群益金鼎证券

路透台北4月1日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，假期前预期市场偏向观望，维持中性整理的走势。10年券区间预估在1.51-1.55%，五年券预估在0.97-1.02%。

IRS市场冷清，五年成交1.245%。(完) (整理 董永年; 审校 曾祥进)
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