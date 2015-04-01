《新兴市场重要经济事件预告》--4月1日-4月8日

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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4月1日(三)
莫斯科--世界银行举行记者会，公布俄罗斯经济报告(0900)。
4月2日(四)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查报告。OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘(Michel Sapin)将举行联合记者会(1430)。
4月3日(五)
暂无重要经济事件预告。
4月6日(一)
圣地亚哥--智利央行公布3月政策会议记录(1230)。
4月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。
孟买--印度央行举行货币政策会议。
4月8日(三)
新德里--印度总理莫迪为MUDRA银行揭幕，印度财长杰特利(Arun Jaitley)亦参加该活动。
布达佩斯--匈牙利央行公布3月政策会议的会议记录(1200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(