《交易视点》清明假期与非农数据变数当前，台债料观望--元大宝来证

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透台北4月1日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日美国公债市场受惠于季末买盘调整帐面，加上避险需求买盘因希腊债务状况与伊朗是否能达成核协议增温，在美联储改变温和升息态度前美国殖利率水准相对高依旧是投资人首选。终场指标10年期公债 收在1.9340%，与前一交易日殖利率下滑2.7基点。
受到假期及美国将有重要数据公布，在变数为厘清前，市场偏多观望，随美债殖利率走势及筹码因素反应，公债殖利率波动低，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95-1.05%，10年券104/5期 成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。