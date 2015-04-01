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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:33 BJT

《交易视点》清明假期与非农数据变数当前，台债料观望--元大宝来证

路透台北4月1日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，昨日美国公债市场受惠于季末买盘调整帐面，加上避险需求买盘因希腊债务状况与伊朗是否能达成核协议增温，在美联储改变温和升息态度前美国殖利率水准相对高依旧是投资人首选。终场指标10年期公债 收在1.9340%，与前一交易日殖利率下滑2.7基点。

受到假期及美国将有重要数据公布，在变数为厘清前，市场偏多观望，随美债殖利率走势及筹码因素反应，公债殖利率波动低，预估五年券104/6期 成交利率区间在0.95-1.05%，10年券104/5期 成交利率区间在1.50-1.60%。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)
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