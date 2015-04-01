中国证券：证监会责令工行整改第三方存管业务，因其银证转账曾出现异常

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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路透上海4月1日 - 全球资产最大的银行--中国工商银行 因1月初发生大规模的银证转账异常，近日被中国证监会责令限期整改其第三方存管业务。
中国证监会周二晚在其官网发布行政监管措施决定书称，1月5日上午，工商银行第三方存管系统出现异常，影响90家证券公司的54,709名客户、共计48.8亿元人民币的银证转账操作，造成部分投资者无法资金转账，无法完成三方存管签约以及变更银行结算账户等操作。
证监会指出，事发后，工商银行未将全部“银转证”交易当日冲正数据发送给证券公司，导致九家证券公司出现客户资金账户汇总余额虚增共计1,237万元的情况。
《决定书》指出，上述行为违反了《客户交易结算资金管理办法》相关规定。证监会要求工行在4月30日前予以改正，完善技术系统，规范应急处理，杜绝此类问题再次发生；并要求工行在5月10日前提交书面报告，证监会将组织检查验收。
中国工商银行在其2014年年报中披露，该行第三方存管客户数、资金量连续五年保持市场第一，不过年报未披露相关细节。
根据《客户交易结算资金管理办法》第34条，对于存管银行或其分支机构、结算银行未能对客户交易结算资金划拨进行有效监督的情况，证监会可责令其限期改正，或给予通报批评、公开批评，单处或者并处警告、三万元以下罚款；情节严重的，取消从事证券交易结算资金存管业务资格。
工商银行A股周二收报4.86元，近一月上涨6.1%。(完)
(发稿 吕雯瑾／林琦；审校 林高丽)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。