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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 09:06 BJT

《香港报摘》--经济日报4月1日

**头版头条**

--亚视命运在昨日港府给予的期限前出现峰回路转，主要投资者王征在最后一刻透过亚视新闻报导，表示与股东黄炳均接受香港电视 主席王维基的主要条件，将控股权转予港视。据悉行会今将召开特别会议，料将讨论亚视续牌问题，而当局倾向不续牌。

**其他**

--内地楼市政策连环松绑，龙头万科企业 总裁郁亮直言，政策无法改变行业进入白银时代趋势，仅减少了行政化手段。他料今年万科可保回款率90%，并集中转型。

--顺风清洁能源 去年藉并购大幅扩展业务，成功转亏为盈，纯利达13.1亿元人民币。除太阳能及风力发电，顺风亦拟发展地热能及海水发电，前者料可于年内投产。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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