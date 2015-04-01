《香港报摘》--经济日报4月1日

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
**头版头条**
--亚视命运在昨日港府给予的期限前出现峰回路转，主要投资者王征在最后一刻透过亚视新闻报导，表示与股东黄炳均接受香港电视 主席王维基的主要条件，将控股权转予港视。据悉行会今将召开特别会议，料将讨论亚视续牌问题，而当局倾向不续牌。
**其他**
--内地楼市政策连环松绑，龙头万科企业 总裁郁亮直言，政策无法改变行业进入白银时代趋势，仅减少了行政化手段。他料今年万科可保回款率90%，并集中转型。
--顺风清洁能源 去年藉并购大幅扩展业务，成功转亏为盈，纯利达13.1亿元人民币。除太阳能及风力发电，顺风亦拟发展地热能及海水发电，前者料可于年内投产。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽; 审校 梁慧仪/曾祥进)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(