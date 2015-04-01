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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:54 BJT

日本数据：第一季大型制造业者信心持稳--央行短观

路透东京4月1日 - 日本央行一份备受关注的调查显示，截至3月的三个月日本大型制造企业信心持稳，但未来料略微恶化，这一迹象令人担心日本政府为提振经济所作的努力。

日本央行周三公布的季度短观调查显示，3月大型制造业景气判断指数较三个月前持平，为正12。

路透调查分析师的预估中值为正14。

央行短观调查显示，大型企业计划在4月1日开始的财年预计将资本支出削减1.2%。企业在新财年伊始对于资本支出计一般较为谨慎，但随着时间推移，通常会进行上修。

短观调查的景气判断指数由认为情况改善的企业百分比，减去认为情况恶化的企业百分比所计算得出。数值为正代表乐观者超过悲观者。(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)
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