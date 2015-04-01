《全球重要经济事件一览表》--4月1日-4月8日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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4月1日(三)
美国斯通山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“金融稳定性：金融稳定性对央行应该有多重要？”的小组讨论(1230)，亚特兰大联储总裁洛克哈特主持主题为“货币政策：传统银行业仍是货币政策的关键传导渠道吗？”的小组讨论。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(1230)。
4月2日(四)
华盛顿--美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”。(1230)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查，OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘举行新闻发布会。(1430)
4月3日(五)
华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储“经济流动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”会议上致欢迎辞(1230)。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将在午餐会上发表演讲(1630)。
4月6日(一)
暂无重要经济事件预告。
4月7日(二)
美国俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲(1250)。
东京--日本央行举行为期两天的货币政策会议(至4月8日)。
悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。
4月8日(三)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公开市场委员会公布3月货币政策会议记录(1800)。
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)。
巴黎--法国央行总裁诺亚出息法国金融媒体颁奖典礼(1700)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。