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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 09:04 BJT

《全球重要经济事件一览表》--4月1日-4月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月1日(三)

美国斯通山--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在亚特兰大联储主办的2015年金融市场大会上，主持主题为“金融稳定性：金融稳定性对央行应该有多重要？”的小组讨论(1230)，亚特兰大联储总裁洛克哈特主持主题为“货币政策：传统银行业仍是货币政策的关键传导渠道吗？”的小组讨论。

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划(1230)。

4月2日(四)

华盛顿--美联储主席叶伦在美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”。(1230)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布法国2015年经济调查，OECD秘书长葛利亚和法国财长萨潘举行新闻发布会。(1430)

4月3日(五)

华盛顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在美联储“经济流动性：加强家庭、社区和经济力量的研究与构想”会议上致欢迎辞(1230)。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德将在午餐会上发表演讲(1630)。

4月6日(一)

暂无重要经济事件预告。

4月7日(二)

美国俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在俾斯麦-曼丹商会早餐会上发表演讲(1250)。

东京--日本央行举行为期两天的货币政策会议(至4月8日)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

4月8日(三)

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)公开市场委员会公布3月货币政策会议记录(1800)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(至4月9日)。

巴黎--法国央行总裁诺亚出息法国金融媒体颁奖典礼(1700)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 秦德兴; 审校 杜明霞)
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