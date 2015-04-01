海通期货：中国期指持仓大幅减少，近月合约空头力量增强

以下内容节选自4月1日的《期货日报》：

沪深300指数早盘在房地产板块带动下高开高走创出新高，短暂振荡后突然跳水，成交量处在历史第二高位，股指期货最后15分钟继续小幅下滑，基差贴水15.40。截至收盘，沪深300现货报收于4051.20，跌幅0.90%，主力合约IF1504收盘报收4035.8点，跌幅1.84%，全天基差均值为22.04点，较前一日小幅下降，期指四合约持仓合计大幅减少8067手至230358手，继续处在历史高位，总成交量继续创出近期新高，说明近期指数除受到日内套利盘的影响外，投机和日内程序化交易的积极性也高于往日。

周二，中金所公布前20名席位在IF1504、IF1505、IF1506与IF1509合约上共持买单153090手、卖单179660手，净空单26570手。进一步来看，在IF1504上，多方减仓幅度胜于空方。IF1504前20多方合计减持买单5460手，前20空方合计减持卖单3942手。其中海通期货、方正中期、华泰长城期货席位分别大幅减持买单2380手、2187手、1659手。空方席位方面，中信期货、方正中期、海通席位席位增加卖单1192手、779手、671手。在远月的IF1506与IF1509上，IF1506前20多空双方分别增持买单400手、减持卖单440手，而IF1509前20多空双方合计分别增持买单230手、减持买单297手力度均超过前期，持仓变化上我们发现近期空头力量开始增加，而远期多头继续保持强势。(完)

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