《中国报摘》--其他报纸重要消息4月1日

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
**上海证券报**
--中国水利部副部长矫勇表示，今年将新开工27个重大水利工程项目，其中接近一半项目在西部。新开工项目较去年增加10个，而投资规模也将在去年4,880亿元的基础上进一步增长。
--根据用益信托在线统计，2015年第一季度，证券类集合信托产品共计734个，融资规模为369.90亿元；而2014年第四季度，市场上成立证券类集合信托产品1,035个，融资规模位453.42亿元。两者相比，今年一季度证券类信托产品的成立数量和融资规模分别下滑了29.08%和18.42%。
**证券时报**
--从中原地产和链家地产了解到，新政后首日，一线城市的二手房门店和新建商品房项目案场的咨询量明显上涨，成交客户增多，部分业主报价有一定上涨，但涨幅不大。买卖双方表现较为理性，并未因新政出台而出现恐慌。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
汤森路透GFMS 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(