《中国报摘》--其他报纸重要消息4月1日

**上海证券报**

--中国水利部副部长矫勇表示，今年将新开工27个重大水利工程项目，其中接近一半项目在西部。新开工项目较去年增加10个，而投资规模也将在去年4,880亿元的基础上进一步增长。

--根据用益信托在线统计，2015年第一季度，证券类集合信托产品共计734个，融资规模为369.90亿元；而2014年第四季度，市场上成立证券类集合信托产品1,035个，融资规模位453.42亿元。两者相比，今年一季度证券类信托产品的成立数量和融资规模分别下滑了29.08%和18.42%。

**证券时报**

--从中原地产和链家地产了解到，新政后首日，一线城市的二手房门店和新建商品房项目案场的咨询量明显上涨，成交客户增多，部分业主报价有一定上涨，但涨幅不大。买卖双方表现较为理性，并未因新政出台而出现恐慌。(完)