版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 08:59 BJT

金友期货：郑商所菜粕小牛市或来临

以下内容节选自4月1日的《期货日报》：

菜粕在经历2013年一整年、2014上半年的大牛市后，2015年第一季度持续低位振荡。而我们认为，菜粕的小牛市或将来临，首先，国内油菜种植面积持续减少，国家保护国内菜籽的意愿强烈，仍继续执行临储政策；其次，水产养殖旺季来临，菜粕需求对其价格有提振作用；最后，根据盘面的价格测算，菜粕的蛋白质性价比高于豆粕，饲料企业偏向于采用菜粕生产饲料。

今年的菜籽总产量或较去年减少8%左右。因为今年的菜籽播种面积减少约有20%，一方面，城镇化加速，很多地逐年被抛荒；另一方面，种植小麦收益更高，农民种植小麦意愿性更强，从每亩的种植效益来看，小麦种植收入比菜籽种植收入高179元/亩，并且小麦种植支出比菜籽种植支出少31元/亩，里外里折算下来的话小麦种植收益高于菜籽种植收益210元/亩。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐