金友期货：郑商所菜粕小牛市或来临

菜粕在经历2013年一整年、2014上半年的大牛市后，2015年第一季度持续低位振荡。而我们认为，菜粕的小牛市或将来临，首先，国内油菜种植面积持续减少，国家保护国内菜籽的意愿强烈，仍继续执行临储政策；其次，水产养殖旺季来临，菜粕需求对其价格有提振作用；最后，根据盘面的价格测算，菜粕的蛋白质性价比高于豆粕，饲料企业偏向于采用菜粕生产饲料。