金友期货：郑商所菜粕小牛市或来临

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
以下内容节选自4月1日的《期货日报》：
菜粕在经历2013年一整年、2014上半年的大牛市后，2015年第一季度持续低位振荡。而我们认为，菜粕的小牛市或将来临，首先，国内油菜种植面积持续减少，国家保护国内菜籽的意愿强烈，仍继续执行临储政策；其次，水产养殖旺季来临，菜粕需求对其价格有提振作用；最后，根据盘面的价格测算，菜粕的蛋白质性价比高于豆粕，饲料企业偏向于采用菜粕生产饲料。
今年的菜籽总产量或较去年减少8%左右。因为今年的菜籽播种面积减少约有20%，一方面，城镇化加速，很多地逐年被抛荒；另一方面，种植小麦收益更高，农民种植小麦意愿性更强，从每亩的种植效益来看，小麦种植收入比菜籽种植收入高179元/亩，并且小麦种植支出比菜籽种植支出少31元/亩，里外里折算下来的话小麦种植收益高于菜籽种植收益210元/亩。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(