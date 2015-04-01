宏源期货：沪铜上行动能减弱，陷入整理态势

3月19日以来，在美联储延迟加息、中国政府调低房地产贷款首付比例并调高公积金贷款额度的影响下，铜价延续2月2日以来的反弹态势。但未来几周，市场再度出现重大利多因素的概率下降，铜价上行动能减弱，在42500—44700元/吨区间波动的可能性较大。

2015年1—2月，中国进口精炼铜总量为51.19万吨，而2014年1—2月为67.68万吨，同比下滑了24.36%。进口铜需求的回落，并不是因为国内精炼铜产量的大幅增加。2015年1—2月，国内精炼铜产量为119.74万吨，而去年同期为105.68万吨，仅增加了14.06万吨。铜的进口与产量相加，同比减少了2.43万吨。在总供应量下滑的情况下，上期所铜库存还攀升至24.36万吨历史最高水平附近，这说明国内铜需求已经非常低迷。(完)