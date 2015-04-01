美国金融：隔夜借款成本大涨，因投资者及银行业者不愿在季末放贷

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
这一规模达5万亿美元的市场对于华尔街交易商来说至关重要，他们以美国公债及其他债券当作抵押品，获得短期资金为其交易提供融资。
美国政府亦提供较高利率，吸引投资者购买超短期国库券。
分析师认为，回购利率及短期国库券利率大幅上升，亦源于日本银行业者在3月31日财年最后一天放贷减少，以及美国标售的1,030亿美元公债结算。
分析师预计，隔夜借款成本周二过后可能下降。
据ICAP数据，隔夜回购利率尾盘报0.50-0.58%，周一收报0.21%。
投资者不在公开市场放贷，反而大量竞购利率为0.05%的美联储隔夜逆回购协议。美联储向92家竞标者提供了2,022.4亿美元逆回购协议，规模为10月1日以来最高。(完)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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