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债券 | 2015年 4月 1日 星期三 09:55 BJT

美国金融：隔夜借款成本大涨，因投资者及银行业者不愿在季末放贷

这一规模达5万亿美元的市场对于华尔街交易商来说至关重要，他们以美国公债及其他债券当作抵押品，获得短期资金为其交易提供融资。

美国政府亦提供较高利率，吸引投资者购买超短期国库券。

分析师认为，回购利率及短期国库券利率大幅上升，亦源于日本银行业者在3月31日财年最后一天放贷减少，以及美国标售的1,030亿美元公债结算。

分析师预计，隔夜借款成本周二过后可能下降。

据ICAP数据，隔夜回购利率尾盘报0.50-0.58%，周一收报0.21%。

投资者不在公开市场放贷，反而大量竞购利率为0.05%的美联储隔夜逆回购协议。美联储向92家竞标者提供了2,022.4亿美元逆回购协议，规模为10月1日以来最高。(完)
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