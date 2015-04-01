欧洲经济：有迹象表明量化宽松正对经济产生积极作用--ECB管委马库赫

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透布拉迪斯拉发3月31日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫周二称，有迹象表明欧洲央行的量化宽松(QE)政策和央行的其他措施开始产生作用。
马库赫对记者说，他不担心市场上缺乏可以买入的债券。
“对整个欧元区来说，我们目前还没有这方面的担忧，”在被问到是否担忧欧洲央行在诸如德国这样的一些国家不能买到如目标数量的债券时，他这样说。
“相反，我们有相当积极的印象，那就是量化宽松和其他措施一起开始发挥作用，并产生积极影响。”
他说，量化宽松应在未来两年为斯洛伐克国内生产总值(GDP)作出0.6%的贡献。他同时表示，欧元区财长正等待希腊提交一份可行的改革清单。(完) (编译 秦德兴; 审校 李春喜)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选