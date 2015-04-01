欧洲经济：有迹象表明量化宽松正对经济产生积极作用--ECB管委马库赫

路透布拉迪斯拉发3月31日 - 欧洲央行(ECB)管委会成员马库赫周二称，有迹象表明欧洲央行的量化宽松(QE)政策和央行的其他措施开始产生作用。

马库赫对记者说，他不担心市场上缺乏可以买入的债券。

“对整个欧元区来说，我们目前还没有这方面的担忧，”在被问到是否担忧欧洲央行在诸如德国这样的一些国家不能买到如目标数量的债券时，他这样说。

“相反，我们有相当积极的印象，那就是量化宽松和其他措施一起开始发挥作用，并产生积极影响。”