路透调查：巴西和墨西哥股市今年料温和走高，受惠于本币贬值

* 巴西股市投资者预计今年走势艰困，但不会下跌

* 巴西Bovespa指数年底料触及53,200点

* 墨西哥IPC指数料升至47,187点

路透圣保罗/墨西哥城3月31日 - 周二公布的路透调查显示，尽管经济举步维艰，但分析师预估巴西指标股指Bovespa指数 今年底料略微上涨；同时墨西哥股市未来几个月料追随着出口走高。

巴西股市今年开局震荡，目前相对持平，市场仍笼罩在美国升息和巴西国内进行严格财政调整的疑虑下，令投资人紧张不安。

巴西经济和通胀前景持续恶化，也限制了当地股票的吸引力。

“今年预计不会下跌，但走势较为艰难。”圣保罗H.Commcor交易员Ariovaldo Santos表示。“财政调整将花上一段时间，并将限制投资资金，但那是必要的。外界普遍认为2016年才会看到形势有所改善。”

过去一周对12名分析师的调查平均预估，巴西Bovespa指数年底时将触及53,200点，较周一收盘价51,243.45点涨4%。

Bovespa股指今年多数涨幅来自纸浆和造纸生产商等出口商，因受惠本币走软。巴西雷亚尔兑美元 今年以来累计跌约20%。

调查预测者称，墨西哥IPC股指 料亦受其本币贬值的提振。墨西哥披索兑美元 自11月初以来已跌逾10%。

墨西哥IPC股指今年以来走势震荡，当前亦接近开年时的水准。