企业并购：香港电视及其主席王维基否认就收购亚洲电视达成协议或约定

路透香港4月1日 - 香港其中一家免费电视台--亚洲电视周二晚表示，其主要股东黄炳均及主要投资者王征决定将亚视的控股权转让予香港电视 主席王维基旗下的公司。香港电视周三发出声明澄清，王维基并没有代表其本人或公司，与任何人士就参与亚视达成任何协议或原则上的约定。

据多家本地媒体引述消息报导，行政会议将于今天召开特别会议，决定是否续牌予亚视。其中星岛日报引述接近行政会议的消息透露，由于亚视未有提交新的财务管理文件，预料行会今天会接纳通讯局去年的建议，决定亚视在今年11月牌照期满后不获再续牌，意味有58年历史的亚视将正式结束。

港视的声明称，董事会已与王维基作出查询，其确认曾经于今年3月26日与王征进行一次会面，就有关怎样协助亚视继续营运及延续本地免费电视节目服务牌照事宜，交换及讨论初步想法。

＂王维基先生并没有代表其本人或本公司，与任何人士就可能交易（即参与亚视）达成任何协议或原则上的约定。特别是，本公司亦没有与由香港高等法院委任的亚洲电视共同及各别经理人进行过任何讨论。＂港视称。

据星岛日报的报导，该消息人士表示，虽然亚视单方面宣布卖盘，但未有正式文件，行会不会凭市场消息、亚视报导及传媒报导，来核实亚视与王维基之间已达成卖盘协议作决定。因此，今天的会议，只会按通讯局原有建议作考虑，根据过往惯例，行会除非有特别重大的公众利益理由，一般会跟随通讯局的建议作决定，因此，预料今天的会议会决定不向亚视续牌。

据亚视昨晚的声明指，获黄炳均及王征通知，他们决定接受港视主席王维基的主要条件，将亚视控股权转让予香港电视，并将豁免亚视所欠大部份债务。但交易尚需得到法庭及其委托之管理人同意，并报通讯事务管理局批准。

王征早前接受内地《财新网》访问时表示，亚视＂气数已尽＂，＂如果没有奇蹟发生，下个月（4月）亚视就不存在了＂。但其后王征及亚视却作出否认。

亚视前身为丽的映声及丽的电视，于1957年启播，是香港首间电视台，其后丽的电视在1973年转为免费电视。这家电视台的股权曾多次易手，收视亦长期落后于对手无线电视（TVB）。

至于王维基与亚视亦有一段渊源，他曾于2008年底担任亚视行政总裁，但不足两星期即宣布请辞。当时任亚视执行主席的前电盈 副主席张永霖指，与王维基在处事作风上出现重大分歧。

亚视与电视广播 是香港两家持牌免费电视台。香港政府为引入竞争决定增发免费电视牌照，并在2013年10月宣布向有线宽频 旗下奇妙电视、电讯盈科 旗下香港电视娱乐批出牌照。但一直雄心壮志发展免费电视业务，并已投入大量投资的香港电视，其申请则不获接纳，其后该公司更随即宣布大幅裁员及暂停制作节目。

港视在失落免费电视牌照后，作出多番变阵，于去年底推出一站式Over-The-Top （OTT）平台，经连接互联网的装置，例如智能电话、平板电脑、个人电脑、支援Android的电视机顶盒以及智能电视等播放，并重新启动其在港的多媒体制作及分销中心的大楼兴建工程，料于2016年上半年完工。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)