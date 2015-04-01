《香港报摘》--信报4月1日

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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**头版头条**
--亚洲电视股权花落谁家出现戏剧性发展，香港电视 王维基终于浮上水面化身白武士，有望入主亚视成为58年来第七位控股股东。亚洲电视昨天傍晚6时以正规新闻报道，消息震动市场。今日凌晨，亚视发表声明指王维基对亚视续牌及未来发展胸有成竹。
**其他**
--电视广播（TVB） 昨日公布业绩，去年纯利14.1亿港元，下跌19%。分析人士认为业绩甚差，预计TVB需改变现行电视节目策略。
--汉能薄膜发电 宣布，将向两家内地能源集团配售合共4.1亿至41亿股新股，集资22.06亿至220.6亿港元；同时将其相关投资公司出售设备和服务，合共作价19.8亿美元。
--政府完成电力市场未来发展咨询内容，修订去年决议，决定暂不向内地买电，亦不引入新供电者竞争。在规管两电（中电,港灯 ）方面，享有的“准许回报率”由现时9.99%下调到6至8%，并提议增加本地天然气发电比例，换言之，两电要为增加新发电组投资。
--光大银行 正研究改革理财业务，包括设独立子公司，至于子公司日后会否引入新股东，光银行长赵欢表示，未来不排除资本多元化的安排，但重申暂无计划分拆子公司上市。（完）
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台湾报摘 (整理 刘雅丽； 审校 梁慧仪/曾祥进)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。