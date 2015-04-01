金属期市：伦敦期镍跌至六年新低，因中国镍生铁商卖出库存

据中国业内人士称，国内疲弱需求及较低的价格促使中国的镍生铁制造商在3月停产或减产，并出售镍库存获取现金。

美国消费者信心3月强劲反弹，因对就业市场看法乐观；同时1月房价上涨。这些充满希望的迹象表明，最近经济活动大幅放缓或许只是短暂的小插曲。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)一名鹰派官员周二表示，美联储有充份的理由在6月升息，他将近期经济数据的表现视为影响短暂，而且可能是因为天候所致。

国际货币基金组织(IMF)周二为赞比亚解决国内铜矿业税务问题的努力叫好，但警告称只有进一步收紧财政和货币政策才能抑制该国的巨额赤字。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--3月官方制造业采购经理人指数(PMI)升至50.1，在连续两个月低于荣枯线后又回升到50关口上方。 (完)

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