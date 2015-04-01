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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 09:18 BJT

韩国热股：浦项钢铁盘中挫跌逾2%，此前报导称巴菲特公司已出脱该股

路透首尔4月1日 - 全球第六大钢铁生产商--韩国浦项钢铁(POSCO) 周三盘中股价下挫2%，来到逾六年低点，之前媒体报导，投资大亨巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 已出脱所持浦项钢铁的全部持股。

根据伯克希尔哈撒韦的年报，截至2012年底止，该公司持有5.1%或3,947,555股的浦项钢铁股票，是浦项钢铁主要股东之一。

但汤森路透数据周三显示，伯克希尔哈撒韦已非浦项钢铁大股东。

浦项钢铁股价跌幅达2.2%，至239,000韩元，为2008年10月27日以来盘中最低水准。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
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