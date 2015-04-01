修正-芝加哥期市：玉米期货反弹，上日因美国农业部报告利空而重挫

(英文有误，内文第四段应为“周二”，非“周三”) 路透悉尼4月1日 - 美国玉米期货周三上涨，自上日跌势中小幅反弹。由于美国农业部 报告称美国玉米库存及播种面积高于预期，玉米期货上日创下逾18个月最大单日跌幅。 芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期约 上涨0.4%至每蒲式耳3.77-3/4美元，上日 大跌4.6%，并且盘中触及3月20日以来最低点3.75-1/4美元。 近月大豆 涨0.4%至每蒲式耳9.77美元，周二收高0.5%。 近月小麦期货 上涨0.7%至每蒲式耳5.15-1/4美元，周二收低3.5%。 美国农业部发表季报称，截止3月1日农户和谷仓总计存储了77亿蒲式耳玉米，高于预估 的76亿及上年同期的70亿。 交易商表示，大型仓储规模显示，上季动物饲料需求没有预期中的那么强劲。 此外，美国农业部预计农户今春将播种8,920万英亩玉米，高于分析师预期的8,870万英 亩。大豆播种面积料达创纪录的8,460万英亩，低于预期的8,590万英亩。 播种数据公布前，交易商曾预计农户将把更多原本种植玉米的田地改种大豆。这两种作 物的价格都较一年前下跌，而玉米的种植成本更高。 -----------------------------0040GMT-------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 515.25 3.50 +0.68% -2.83% 507.35 50 CBOT玉米 377.75 1.50 +0.40% -4.25% 386.90 38 CBOT大豆 977.00 3.75 +0.39% +0.96% 988.46 52 CBOT稻米 $10.88 $0.00 +0.00% -2.20% $10.80 48 美国原油 $47.21 -$0.39 -0.82% -3.02% $48.31 47 汇率 欧元/美元 $1.076 $0.003 +0.24% -0.70% 美元/澳元 0.763 0.002 +0.26% -0.29%(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/许娜；审校 李春喜/张若琪/徐文焰)