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货币新闻 | 2015年 4月 1日 星期三 11:09 BJT

修正-芝加哥期市：玉米期货反弹，上日因美国农业部报告利空而重挫

(英文有误，内文第四段应为“周二”，非“周三”)
    路透悉尼4月1日 - 美国玉米期货周三上涨，自上日跌势中小幅反弹。由于美国农业部
报告称美国玉米库存及播种面积高于预期，玉米期货上日创下逾18个月最大单日跌幅。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)近月玉米期约 上涨0.4%至每蒲式耳3.77-3/4美元，上日
大跌4.6%，并且盘中触及3月20日以来最低点3.75-1/4美元。
    
    近月大豆 涨0.4%至每蒲式耳9.77美元，周二收高0.5%。    
    
    近月小麦期货 上涨0.7%至每蒲式耳5.15-1/4美元，周二收低3.5%。
    
    美国农业部发表季报称，截止3月1日农户和谷仓总计存储了77亿蒲式耳玉米，高于预估
的76亿及上年同期的70亿。
    
    交易商表示，大型仓储规模显示，上季动物饲料需求没有预期中的那么强劲。
    
    此外，美国农业部预计农户今春将播种8,920万英亩玉米，高于分析师预期的8,870万英
亩。大豆播种面积料达创纪录的8,460万英亩，低于预期的8,590万英亩。
    
    播种数据公布前，交易商曾预计农户将把更多原本种植玉米的田地改种大豆。这两种作
物的价格都较一年前下跌，而玉米的种植成本更高。
    
    -----------------------------0040GMT--------------------------------
    
      合约               价格      变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦             515.25     3.50  +0.68%    -2.83%     507.35   50
    CBOT玉米             377.75     1.50  +0.40%    -4.25%     386.90   38
    CBOT大豆             977.00     3.75  +0.39%    +0.96%     988.46   52      
 
    CBOT稻米             $10.88    $0.00  +0.00%    -2.20%     $10.80   48
    美国原油             $47.21   -$0.39  -0.82%    -3.02%     $48.31   47
    汇率
    欧元/美元            $1.076   $0.003  +0.24%    -0.70%
    美元/澳元             0.763    0.002  +0.26%    -0.29%(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>



 (编译 王兴亚/许娜；审校 李春喜/张若琪/徐文焰)
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