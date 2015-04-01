版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 09:24 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月1日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
     
          
    --4/1     汇丰制造业PMI终值                     3月
    --4/3     汇丰服务业PMI                         3月
    --4/10    工业生产者价格指数(PPI)               3月
              居民消费价格指数(CPI)                 3月
    --4/13    进出口贸易数据                        3月
    --4/15    国民经济运行情况新闻发布会
      其中:   国内生产总值                       一季度
              固定资产投资(不含农户)              1-3月
              社会消费品零售总额                    3月
              工业增加值                            3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    --4/18    70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    --4/23    汇丰制造业PMI初值                     4月
              银行结售汇及代客涉外收付款数据        3月
    --4/27    规模以上工业企业利润                1-3月
    --4/30    中国货物和服务贸易                    3月
    
    
      
    --中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公
布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打
破刚性兑付的非市场化行为不日可现。 
    --中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标--
3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至50.1，在连续两个月低于荣枯线后又
回升到50关口上方;2015年3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至53.7，略低于上月的53
.9。  
    --中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自
主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。 
    --中国国家税务总局称，对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项
目，依法计算缴纳个人所得税。个人以非货币性资产投资交易过程中取得现金补价的，现金
部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。 (完)  
            
  如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐