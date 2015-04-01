《中国债券市场每日交易备忘》--4月1日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --4/1 汇丰制造业PMI终值 3月 --4/3 汇丰服务业PMI 3月 --4/10 工业生产者价格指数(PPI) 3月 居民消费价格指数(CPI) 3月 --4/13 进出口贸易数据 3月 --4/15 国民经济运行情况新闻发布会 其中: 国内生产总值 一季度 固定资产投资(不含农户) 1-3月 社会消费品零售总额 3月 工业增加值 3月 房地产投资和销售情况月度报告 3月 --4/18 70个大中城市住宅销售价格月度报告 3月 --4/23 汇丰制造业PMI初值 4月 银行结售汇及代客涉外收付款数据 3月 --4/27 规模以上工业企业利润 1-3月 --4/30 中国货物和服务贸易 3月 --中国的利率市场化行至“最后一公里”，担负保驾护航之重任的存款保险制度如期公 布并定于5月1日起施行。市场人士认为，这标志着金融市场的基础性制度建设日趋完善，打 破刚性兑付的非市场化行为不日可现。 --中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏观经济先行指标-- 3月官方制造业采购经理人指数(PMI) 升至50.1，在连续两个月低于荣枯线后又 回升到50关口上方;2015年3月官方非制造业商务活动指数小幅回落至53.7，略低于上月的53 .9。 --中国保监会周二晚间宣布，适当拓宽保险资金境外投资范围，给予保险机构更多的自 主配置空间，其中包括增加香港创业板股票投资。 --中国国家税务总局称，对个人转让非货币性资产的所得，应按照“财产转让所得”项 目，依法计算缴纳个人所得税。个人以非货币性资产投资交易过程中取得现金补价的，现金 部分应优先用于缴税；现金不足以缴纳的部分，可分期缴纳。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次